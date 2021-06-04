Морской лед в прибрежных районах Арктики истончается в два раза быстрее, чем считалось ранее.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на исследование, проведенное исследователями из Британского университетского колледжа Лондона (UCL) и опубликовано в журнале The Cryosphere, передает «Украинская правда».

Согласно исследованию, лед в прибрежных районах становится тоньше со скоростью от 70% до 100% быстрее, чем было установлено.

Переоценка произошла после того, как команда исследователей использовала более современные карты высоты снежного покрова на льду. Толщина морского льда оценивается путем измерения высоты льда над водой. Но это измерение искажается из-за того, что снег делает льдины тяжелее. Ученые скорректировали это, используя карту высоты снежного покрова в Арктике, которая, по словам UCL, не учитывала влияние изменения климата. Предварительные расчеты толщины морского льда основаны на снежной карте, обновленной 20 лет назад.

Исследователи использовали спутник Европейского космического агентства, чтобы определить, сколько времени нужно радиолокационным волнам, чтобы отбиться от льда, что позволило им вычислить его высоту над водой и сделать вывод об общей толщине льда.

Команда UCL дополнила эту оценку новой моделью снега. Она вычисляет глубину и плотность снежного покрова, используя такие входные данные, как температура воздуха, снегопад и данные о движении льда, чтобы отслеживать, сколько снега скапливается на морском льду.

Объединенные результаты позволили ученым оценить общую скорость уменьшения толщины льда, а также ее изменчивость от года к году.