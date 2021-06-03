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Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Киеве пресекли подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах, сообщает пресс-центр СБУ.

С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть так называемых «фишинговых» вебресурсов - копий сайтов международных инвесткомпаний.

Потенциальных «инвесторов» организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через «ботсеть» рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили «жертвам» с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.

Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых «денежных мулов» - людей, банковские карты которых является «транзитными» для присвоенных средств.

Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг «аутсорса» другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к сделке организаторы привлекли более 100 наемных работников.

В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили:

компьютерную технику и мобильные устройства;

образцы программного обеспечения, используемого для присвоения средств и вывода их на криптокошельки;

другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.
ForUm

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