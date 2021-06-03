Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области, сообщила пресс-служба САП.

«Коллегия судей ВАКС, учитывая доказательства, предоставленные прокурором САП, признала судью виновной в получении 1000 евро неправомерной выгоды за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины», - говорится в сообщении.

По приговору суда судье назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему автомобиля и земельного участка и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Журналист Олег Новиков сообщил, что по версии обвинении, судя Анна Билык требовала деньги у частного предприятия за вынесение уточняющего решения в его пользу по делу об изъятии 13,5 тонн горючего органами Государственной фискальной службы. Свои «услуги» судья оценила в 1000 евро и пообещала вернуть предпринимателю топливо.