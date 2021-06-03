Для пересечения границы Хорватии украинцам отныне нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа, сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

«Хорватия смягчает условия въезда в страну: теперь отрицательный ПЦР-тест будет принято во внимание, если он не старше чем 72 часа (вместо 48). Пропуском будет служить также подтверждение о вакцинации», - написал он в Twitter.

Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов.

Без теста в Хорватию могут ехать вакцинированные лица при условии наличия сертификата о прививках, подтверждающего вакцинацию от Covid-19 второй дозой вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) не позднее 14 дней до момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу (Janssen/Johnson & Johnson), то вакцинация должна быть осуществлена ​​не позднее 14 дней до момента въезда в Хорватию.

Лица, которые путешествуют с туристической целью, должны иметь документальное подтверждение об уплате отеля/апартаментов/кемпа/частных усадеб/найма яхты, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Действующие правила въезда действуют до 15 июня.