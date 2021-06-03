В пятницу, 4 июня, циклон и его атмосферные фронты принесут дожди на Восток Украины, Юг, частично в центральные области, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха начнет постепенно повышаться, днем ожидается + 17 + 22 градуса.
Разве что на юго-востоке - Донецкая область, Луганская область, Запорожье и Крым - будет свежее, + 14 + 19 градусов.
Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, порывистый.
В Киеве завтра до +20 градусов, осадков не ожидается.
«В дальнейшем в Украине будет умеренно тепло, но дождей хватает», - резюмировала Диденко.
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