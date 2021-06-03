В Киеве за минувшие сутки обнаружили 529 больных коронавирусом. Умерли 3 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«529 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 3 человека. Всего за период пандемии в городе 5105 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 207 835», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом, а также 61 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 3794 человека. В общем коронавирус преодолели 176 250 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 127, в Соломенском - 126 и в Святошинском районе - 63 случая», - отметил Виталий Кличко.