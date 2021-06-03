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Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 3 июня, рассмотрит проект постановления с обращением в связи с принудительной посадкой самолета в Минске. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире «5 канала».

«Для вынесения любого вопроса есть определенные процедуры, которые мы должны пройти, чтобы соблюсти закон. В данном случае есть проект постановления, который должен быть рассмотрен на комитете. Только после решения комитета он попадает в стены Верховной Рады», - пояснил Разумков.

По его словам, в среду Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел соответствующий проект постановления. В четверг он будет в зале Верховной Рады.

Напомним, с полуночи 26 мая 2021 года с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.

Также Кабинет министров одобрил запрет с 29 мая белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Александр Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Россией Крым.

Украина в ответ на это грозит санкциями.  
ForUm

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