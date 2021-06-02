Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения для переправки в район Донецка и Луганска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Интерфакс.

«Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», - сказал Конашенков журналистам.

«В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», - сказал представитель ведомства.

Он напомнил, что учения запланированы на период с 28 июня по 10 июля.