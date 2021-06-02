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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 435 больных коронавирусом, умерли 5 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«434 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5102 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 207 306», - сообщил Кличко.

Заболели 251 женщина в возрасте от 21 до 85 лет и 161 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет. А также 9 девочек от 3 до 17 лет и 14 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 32 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1904 человека. В общем коронавирус преодолели 172 456 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 120, в Дарницком - 100 и в Святошинском районе - 70 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 2 июня в Украине зафиксировано 2205 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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