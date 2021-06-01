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За время кампании вакцинации от коронавируса в Молдове, который проходит со 2 марта, прививки по крайней мере первой дозой получили 10% населения.

Как сообщает «Европейская правда», об этом рассказали эксперты консультативного комитета Минздрава Молдовы.

По их словам, в стране использовали около 416 800 доз вакцины - половину из полученных. Прививки первой дозой получили около 10% населения, а завершили вакцинацию - 2,2%.

Предыдущая неделя стала рекордной по темпам прививки - за семь дней вакцину получили 100 000 человек - на около 40 000 больше, чем за предыдущие недели.

В настоящее время в Молдове используются вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, китайские Sinopharm и SinoVac.

Российская «Спутник V» зарезервирована только для людей, которые уже получили ней первую дозу и ждут второго.

 
ForUm

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