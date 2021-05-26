Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что политика открытых дверей Организации Североатлантического договора (НАТО) не должна превратиться для Украины в «политику кормления обещаниями».

Как передает УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.

Глава МИД выразил благодарность партнерам Украины из НАТО за постоянное подтверждение политики «открытых дверей» на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, говоря о содержательном наполнении саммита НАТО и принятии решений о следующих шагах в евроатлантической интеграции Украины.

«Но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни шагу к выполнению этого решения не было сделано. И когда нас в Украине упрекают, что у нас слишком медленные некоторые реформы, - то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет припадают пылью. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями. И я глубоко убежден, и это мнение разделяют очень многие члены НАТО, это важно не только для Украины, но и безопасности евроатлантического пространства», - заявил Кулеба.

«Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия в конце концов станут членами НАТО и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год. Мы говорим откровенно об этом с нашими союзниками и партнерами по НАТО, и я думаю, что уже пора откровенно говорить с украинским обществом об этом, чтобы оно четко осознавало, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне. И мы ждем пас от Альянса», - отметил Кулеба.