Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в Украине Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон-грата.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источники.

По данным источника, это произошло 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им были переданы соответствующие материалы.

По имеющейся информации, Шарий пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Источник Европравды подтвердил, что Шария лишили статуса беженца, полученного им в 2012 году.

«Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича», - отметил собеседник издания.

Сам Шарий отреагировал на новость на своих страницах в соцсетях, отметив, что впервые об этом слышит.

Напомним, в 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария после публикаций о его прокремлевской деятельности.

В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что его преследует режим президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были фальсифицированы дела.

16 февраля 2021 года проживающему в Испании блоггеру Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. Сам Шарий вручение подозрения отрицал.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.