также в разделеСтолица
Конфликт между партнерами в Киеве: мужчине прострелили голову 26
В Киеве начнут вакцинировать от COVID-19 работников образования 10
В Киеве за сутки обнаружили 63 больных COVID-19 10
В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв 26
За выходные в киевском центре вакцинации прививки получили почти 3,5 тысячи человек 21
Киевлян предупредили о непогоде 23
Зеленский поздравил украинцев с Днем Киева 19
В киевском центре вакцинации за день сделали 1395 прививок 46
ГФС расследует 9 дел по результатам обысков в коммунальных предприятиях Киева 17
СБУ провела антитеррористические учения в киевском метро 14
В Киеве обнаружили 384 больных коронавирусом 17
Мужчину, который угрожал взорвать банк в центре Киева, отправили на лечение 15
СБУ проведет антитеррористические учения в столичном метро 16
«Схемы» на строительстве Подольского моста: ГФС проводит обыски 31
В Киеве почти полтысячи новых больных COVID-19 15
СМИ: Чиновник КГГА времен Черновецкого Голубченко рейдерит бизнес и захватывает земли 268
Руководство парков «Конча-Заспа» и «Голосеевский» задержали на взятках 36
Кличко: Проезд в Киеве не будет стоить 20-25 гривен 20

В связи с капитальным ремонтом улицы Борщаговской в ​​Соломенском районе до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции «Старовокзальная» до станции «Гната Юры».

Перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как говорится в распоряжении КГГА № 1195, трамвайное движение временно закроют из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, здесь запланировано устроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы. На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено отдельно. Заказчиком капитального ремонта является КК «Киевавтодор». Коммунальная корпорация должна обеспечить соблюдение требований законодательства о порядке выполнения строительных работ, а также свободный и безопасный движение пешеходов и транспортных средств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
14
Теги