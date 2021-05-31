В связи с капитальным ремонтом улицы Борщаговской в ​​Соломенском районе до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции «Старовокзальная» до станции «Гната Юры».

Перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как говорится в распоряжении КГГА № 1195, трамвайное движение временно закроют из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, здесь запланировано устроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы. На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено отдельно. Заказчиком капитального ремонта является КК «Киевавтодор». Коммунальная корпорация должна обеспечить соблюдение требований законодательства о порядке выполнения строительных работ, а также свободный и безопасный движение пешеходов и транспортных средств.