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Попытки обвинить Русскую Церковь во вмешательстве в дела Грузинской Церкви являются ложью.

Фото: bogoslov.ru

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя высказанные обвинения Патриарха Варфоломея на Русскую Православную Церковь в интервью грузинскому телеканалу, сообщает patriarchia.ru.

«К сожалению, Патриарх Варфоломей все чаще говорит вещи, которые не соответствуют действительности, — либо он не компетентен в тех вопросах, которые обсуждает, либо говорит сознательную ложь. Или, может быть, советники ему предоставляют не соответствующую действительности информацию», - константировал митрополит Волоколамский Иларион.

В качестве примера глава ОВЦС МП привел прозвучавшее в интервью Патриарха Варфоломея утверждение, будто у Русской Православной Церкви в Абхазии есть епископ. «Это не так — посмотрите календарь Русской Церкви, и вы увидите, что у нас нет епископа в Абхазии ни на бумаге, ни реально. Ни один русский епископ, насколько мне известно, за последние многие годы даже не появлялся в Абхазии. Зачем говорить ложь, тем более что ее очень легко опровергнуть фактами?» — сказал он.

«Русская Православная Церковь неоднократно на официальном уровне подчеркивала, что она уважает целостность канонической территории Грузинской Православной Церкви. Любые попытки обвинить нас во вмешательстве в дела Грузинской Церкви являются ложью», — констатировал владыка.

Как отметил митрополит Иларион, «Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил очень большую ошибку, предоставив автокефалию раскольникам на Украине, и теперь ищет аргументы, чтобы оправдать свое беззаконное и антиканоническое деяние».
ForUm

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