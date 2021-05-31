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Повестки дня Москвы и Вашингтона в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, однако Россия готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Повестки дня США и РФ не совпадают. Но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопроса с американской стороны. К сожалению, встречная готовность наблюдается гораздо меньше и реже», - сказал Рябков в понедельник, передает Интерфакс.

Так он ответил на вопрос, готова ли Москва обсуждать на предстоящем саммите права человека. Ранее Байден заявил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным.

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы - я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдет, - целый ряд сигналов из Москвы для них будут некомфортными, в том числе, в предстоящие дни», - подчеркнул Рябков.

Как сообщал ForUm, встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве.
ForUm

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