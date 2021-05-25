Российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

В соответствии с достигнутой договоренностью президент РФ Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом США Джозефом Байденом, говорится в сообщении.

Политические лидеры планируют «обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», информирует Кремль.

Это будет первая личная встреча Путина с новым президентом США. До этого главы двух государств общались по телефону, в последний раз - 13 апреля.

Ранее во вторник телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц передавал, что встреча Путина и Байдена может состояться 15-16 июня в Женеве.

В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.