Приватбанк в перспективе может быть приватизирован, и для этого рассматриваются варианты разделения банка. Об этом сказал министр финансов Серей Марченко в интервью программе «Постаті» для 4 канала, перадает LIGA.net.

Министр отметил, что приватизация Приватбанка обсуждается, но на данном этапе нет возможности найти потенциального инвестора.

«Мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. Они пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения. Мы на данном этапе только оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно», – сказал глава Минфина.

Напомним, в НБУ заявили, что начнут готовить Приватбанк на продажу уже после окончания кризиса, который вызвала пандемия COVID-19.