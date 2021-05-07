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В НБУ рассказали, что начнут готовить Приватбанк на продажу уже после окончания кризиса, который вызвала пандемия COVID-19.

Об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос hromadske.

В частности, там отметили, что подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики ㅡ когда реальный ВВП Украины будет расти в течение двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 года экономика Украина, согласно прогнозам, продолжила падение.

Кроме того, Нацбанк озвучил требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное положение и прозрачную структуру собственности.

«То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк», — поясняют в НБУ.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что регулятор планирует выставить Приватбанк на продажу.
ForUm

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