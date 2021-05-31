Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения бюджетных денег на реконструкции объектов государственного агропредприятия в Волновахе Донецкой области, сообщает пресс-центр СБУ.

На махинации должностные лица завладели более 3 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица государственного предприятия Национальной академим аграрных наук Украины заключили фиктивные договоры с коммерческими структурами на восстановление ряда зданий учреждения. Однако фактически работы по реконструкции не осуществлялись, или проводились частично. Также предприятие нелегально торговало выращенной сельхозпродукцией.

В ходе обысков и экспертного осмотра зданий и помещений правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности и изъяли документы, подтверждающие сделку.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.