В МИД России признали, что уже длительное время готовятся к отключению от международной платежной системы SWIFT.
Об этом сообщил руководитель департамента экономического сотрудничества МИД Росии Дмитрий Биричевский, передает УНИАН.
«Россия этим занимается уже довольно длительное время, поскольку это объективная необходимость», – сказал он.
По его словам, они начали работу по созданию альтернативной системы платежей.
SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, что позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорами разных стран.
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