В МИД России признали, что уже длительное время готовятся к отключению от международной платежной системы SWIFT.

Об этом сообщил руководитель департамента экономического сотрудничества МИД Росии Дмитрий Биричевский, передает УНИАН.

«Россия этим занимается уже довольно длительное время, поскольку это объективная необходимость», – сказал он.

По его словам, они начали работу по созданию альтернативной системы платежей.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, что позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорами разных стран.





