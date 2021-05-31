Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тань Лонг заявил, что в стране зафиксировали новый штамм коронавируса, который сочетает характеристики уже известных «индийского» и «британского» штаммов, сообщает hromadske со ссылкой на Reuters.

В Минздраве Вьетнама говорят, что этот новый вариант коронавируса может быстро распространяться, поэтому представляет угрозу. Подозревают, что именно он стал причиной последней вспышки эпидемии во Вьетнаме в апреле.

Ученые провели секвенирование, которое показало, что у штамма, обнаруженного во Вьетнаме, схожие характеристики с «британским» и «индийским» штаммами коронавируса. Сам министр называет его «гибридом» двух штаммов.

До этого во Вьетнаме уже зафиксировали 7 различных мутаций вируса. Ведущий технический эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове говорит, что пока что эксперты организации не провели оценку новой мутации, но уже в ближайшее время там ожидают получить больше информации от министерства здравоохранения Вьетнама.

Пока же в ВОЗ предполагают, что «гибрид» может быть «индийским» штаммом, но с дополнительной мутацией.

У штамма B.1.617 (известного как «индийский») есть две ключевых мутации внешней «спаечной» части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека.

Всемирная организация здравоохранения признала его «вызывающим беспокойство», поскольку он является более заразным. Это уже четвертый штамм, который заставил ВОЗ волноваться.

Ранее такой статус получил штамм B.1.1.7, названный «британским». Об этой разновидности коронавируса стало известно в середине декабря 2020 года — хотя его обнаружили еще в сентябре 2020-го у одного из пациентов в Англии, но тогда этому не придали должного значения. Известно, что этот штамм распространяется быстрее других.