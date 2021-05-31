Слухи об искусственном создании коронавируса являются ложными, заявил генетик, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца НАНУ Виктор Досенко, сообщает «Украина 24».

«В феврале прошлого года точка в этой истории была однозначно поставлена — никто этот вирус не создавал. А вот утечка из лаборатории — это возможная ситуация. Безусловно, какой-то вирус могли изучать, он, конечно, природного происхождения — от летучих мышей. И он каким-то образом преодолел этот барьер и был вынесен из лаборатории. И это большая разница — создан в лаборатории и вынесен из лаборатории», — сказал он.

Эксперт объяснил, каким образом функционирует и меняется вирус.

«Вирусы не живые вне нашего организма, они не проявляют фундаментального свойства жизни к размножению. Их не может стать больше вне наших клеток. Поэтому они и попадают в наши клетки, чтобы сделать больше своих копий, а это является смыслом жизни всех живых существ. А мутирует вирус не один, а с помощью наших ферментов — это мы его пытаемся таким образом остановить, и останавливаем, но создаем новые штаммы, новые варианты, несколько отличные от исходного варианта вируса. И чем больше людей инфицировано одновременно, тем больше вероятность создания более удачных, более патогенных вариантов любого вируса.

Поэтому я за вакцинацию, за книги, меньше конспирологии, меньше российских сайтов. Я посмотрел количество ссылок об искусственном происхождении вируса на русском и английском языках. Посмотрите, вас удивят все эти фейки с известной страны и на известном языке, на котором я предлагаю нашим слушателям не читать», - сказал он.