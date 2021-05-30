В возрасте 74 лет ночью 30 мая умер выдающийся украинский писатель литературовед, прозаик и общественный деятель Михаил Слабошпицкий.
Об этом сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.
«Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу», — написала она. Что стало причиной смерти украинского писателя, не указывается.
Михаил Слабошпицкий — член Национального союза писателей Украины, в 2005 году стал лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко за роман-биографию Поет із пекла (Тодось Осьмачка). Он работал на различных должностях в газете Літературна Україна, был главным редактором газеты Вісті з України, журнала Вавилон-XX, директором издательства Ярославів Вал.
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