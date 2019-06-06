На 91-м году жизни скончался известный украинский писатель Юрий Мушкетик, сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только что сообщила его дочь Леся», - написал он в Facebook.

Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 в селе Вертиевка Черниговской области. Возглавлял Национальный союз писателей Украины в 1986-2001 годах.

Автор повестей «Семен Палий», «День пролетает над нами», «Боль», «Желтый цвет одуванчика», дилогии о Второй мировой войне «Огни среди ночи» и «Черный хлеб», романов «Гайдамаки», «Капля крови», «Жестокое милосердие», «Гетманское сокровище», «Последний гетман» и других.