Детскому писателю-сказочнику из Черкасс Олегу Слепынину, лауреату международных литературных премий, вручили обвинительный акт по делу о разжигании межконфессиональной розни и теперь он предстанет перед судом.

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Как сообщил Слепынин на своей странице в Facebook, он считает предстоящий суд показательным прецедентом для всех защитников Церкви.

«Следователь и прокурор выдали мне Обвинительный акт по ч.1 ст.161 УКУ – разжигание межконфессиональной розни, не исключено, за сожжение напрочь на метафизическом уровне раскольнического "томоса" статьями, опубликованными якобы мною под псевдонимом в интернете», – сообщил Олег Слепынин.

По словам писателя, в полученном обвинительном акте отмечается, что «разжигание совершено в неустановленное число и время, при неустановленных обстоятельствах; потерпевших от уголовного преступления нет; обвинитель в деле отсутствует; имущественный ущерб не причинен» и после проведения экспертиз на сумму более 37 тысяч гривен «обстоятельств, которые смягчают наказание, не установлено».

«Создается прецедент. Чтобы каждый человек, в том числе священник и епископ канонической церкви, знал, что защищать Церковь – чревато, выступать против захватов церквей – нельзя, называть в своем богословском рассуждении раскольников – раскольниками ни-ни», – написал Олег Слепынин.

Как сообщалось, 16 июля 2020 года Черкасский суд приговорил Олега Слепынина, который критиковал Томос и ПЦУ, к двум месяцам домашнего ареста. В 2019-м писателя обвинили в изготовлении и распространении по заказу «российских кураторов» материалов, осуждающих создание ПЦУ и получение Томоса.