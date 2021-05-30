В Украине за сутки 29 мая было вакцинировано от коронавируса 8 592 человек, из них первую дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы - 1 473. Об этом сообщила пресс-служба Минздраве.

В течение суток для иммунизации населения от коронавируса работали 102 мобильные бригады и 300 пунктов прививки.

«С начала прививочной кампании привито 1 015 978 человек, из них получили одну дозу - 1 015 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 125 437 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 141 413 прививок», - сообщили в Минздраве.

Напомним, Ляшко назвал число вакцин в Украине до конца июня.