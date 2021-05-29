также в разделеОбщество
Тысячи белорусов переехали в Украину с начала протестов 7
Во Львове построят первый крематорий 14
Украина закрыла воздушное пространство для самолетов Беларуси 25
COVID-19 в Украине: за сутки 3 096 новых случаев 27
В Турции нашли тело пропавшей украинской альпинистки 19
28 мая. Картина дня 18
В Египте во время дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Украины 21
На Одесчине нашли застреленным пограничника 13
В трех городах Украины открываются центры массовой вакцинации от COVID-19 20
Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу о запрете «Партии Шария» 30
Словакия выделила Украине €600 тысяч на COVID-вакцины 10
Кубраков уволил директора порта «Южный» 13
СБУ предотвратила вывоз из Украины скифского золота 15
На Донбассе 16-летняя девушка, пересекая минные поля, сбежала из ОРДО 28
Израиль продлил запрет на поездки в/из Украины 19
Оксана Марченко выпустила финальную серию "Паломницы" и объявила о новом сезоне 15
В Молдове заявили, что Украина не делится информацией по делу о похищении Чауса 13
СМИ: Протеже Сытника на должность главы САП Кроловецкая имеет долю в «янтарном бизнесе» 29

За прошедшие сутки в Украине сделали 16 815 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 9 785 человек, полностью иммунизированы - 7 030 человек.

Всего от начала вакцинальной кампании привито 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу - 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 123 964 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведена 1 132 821 прививка.

По состоянию на 29 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3096 человек, зафиксировано 156 летальных случаев, 10 199 пациентов выздоровели. За сутки проведено 57 384 тестирований на ковид.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
10
Теги