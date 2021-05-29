также в разделеПроисшествия
Под Львовом в ДТП погибли два человека 13
Смертельная ДТП в Днепропетровской области: четверо погибших 48
Более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды 12
Сутки в ООС: 9 обстрелов, погиб 1 военный 13
Названо имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе 18
На Донбассе снайпер оккупантов убил украинского военного 61
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, потерь нет 12
ООС: Снайпер боевиков ранил украинского военного 20
В Украине – 3395 новых случаев COVID-19 30
На Херсонщине зафиксировали торнадо 18
На борту следовавшего в Панаму судна нашли мертвым украинского капитана 17
На Донбассе ракета оккупантов попала в жилой дом 20
На Черкасчине легковушка протаранила пост полиции 17
В Одессе застрелился офицер-пограничник 29
Вчера оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня 12
Полиция рассказала детали гибели туриста в результате падения воздушного шара в Хмельницкой области 46
В Каменце-Подольском упал воздушный шар: есть жертвы 31
В Умани мужчина открыл стрельбу по хасидам 27

В Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, чем вызвали пожар.

Так, один пожар возник в пгт Серебряное Прилуцкого района.

"В 15:41 28 мая произошел пожар хозяйственного здания (5х12 м, стены кирпичные, кровля шиферная). Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м. Причина - разряд молнии", - говорится в сообщении.

Второе возгорание из-за разряда молнии произошло в селе Молодежное Нежинского района в 19:23 28 мая. Огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены, имущество.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги