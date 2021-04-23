В селе Сновидовичи Сарненского района молния поразила двух людей, сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи.

Фельдшер рассказала, что односельчанин привез двух человек с ожогами от удара молнии.

Прибывшая бригада Рокитновской подстанции экстренной медицинской помощи осмотрела двух мужчин (31 и 15 лет). У одного пострадавшего были ожоги левой части тела, у другого – правой. Больше всего пострадал 15-летний парень.

Он получил ожоги I-II степени, поражено 35% поверхности тела.

По словам мужчины, который привез пострадавших в ФАП, они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого молния поразила двух человек.

Пострадавших доставили в ожоговый центр Ривненской областной клинической больницы.