В селе Сновидовичи Сарненского района молния поразила двух людей, сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи.
Фельдшер рассказала, что односельчанин привез двух человек с ожогами от удара молнии.
Прибывшая бригада Рокитновской подстанции экстренной медицинской помощи осмотрела двух мужчин (31 и 15 лет). У одного пострадавшего были ожоги левой части тела, у другого – правой. Больше всего пострадал 15-летний парень.
Он получил ожоги I-II степени, поражено 35% поверхности тела.
По словам мужчины, который привез пострадавших в ФАП, они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого молния поразила двух человек.
Пострадавших доставили в ожоговый центр Ривненской областной клинической больницы.
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