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В Ивано-Франковской области, молния попала в автобусную остановку, что привело к гибели 3 человек, еще 1 человек был травмирован. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что происшествие случилось в пятницу, 21 июня, в 20:12 в селе Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области.

В то же время правоохранители сообщили, что жертвами стали трое мужчин, которые приехали к родственникам из Львовской области.

«Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других лиц и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали», - рассказали в полиции.

Также полицейские сообщили, что по факту смерти было открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, на Львовщине молния убила девушку.
ForUm

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