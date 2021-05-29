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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3096 человек, зафиксировано 156 летальных случаев, 10 199 пациентов выздоровели. За сутки проведено 57 384 тестирований на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 29 мая.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

г. Киев - 377/856

Винницкая область - 58/110

Волынская область - 87/80

Днепропетровская область - 261/2 492

Донецкая область - 120/375

Житомирская область - 77/34

Закарпатская область - 62/122

Запорожская область - 170/503

Ивано-Франковская область - 65/295

Киевская область - 197/224

Кировоградская область - 31/63

Луганская область - 31/62

Львовская область - 231/400

Николаевская область - 141/883

Одесская область - 167/573

Полтавская область - 106/704

Ровенская область - 156/102

Сумская область - 106/182

Тернопольская область - 57/22

Харьковская область - 169/604

Херсонская область - 77/276

Хмельницкая область - 76/42

Черкасская область - 129/160

Черновицкая область - 62/57

Черниговская область - 83/330

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 199 769 человек, из них 2 030 415 выздоровели, летальных случаев - 50 388.

Напомним, Израиль продлил запрет на поездки в/из Украины.
ForUm

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