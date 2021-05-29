За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3096 человек, зафиксировано 156 летальных случаев, 10 199 пациентов выздоровели. За сутки проведено 57 384 тестирований на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 29 мая.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:
г. Киев - 377/856
Винницкая область - 58/110
Волынская область - 87/80
Днепропетровская область - 261/2 492
Донецкая область - 120/375
Житомирская область - 77/34
Закарпатская область - 62/122
Запорожская область - 170/503
Ивано-Франковская область - 65/295
Киевская область - 197/224
Кировоградская область - 31/63
Луганская область - 31/62
Львовская область - 231/400
Николаевская область - 141/883
Одесская область - 167/573
Полтавская область - 106/704
Ровенская область - 156/102
Сумская область - 106/182
Тернопольская область - 57/22
Харьковская область - 169/604
Херсонская область - 77/276
Хмельницкая область - 76/42
Черкасская область - 129/160
Черновицкая область - 62/57
Черниговская область - 83/330
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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