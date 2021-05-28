Правительство Малайзии приняло решение о введении полного локдауна в стране с 1 по 14 июня из-за резкого скачка в распространении случаев заболевания COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Channel News Asia.

«Такое решение было принято с учетом текущей ситуации с передачей вируса COVID-19 в Малайзии, где ежедневное количество случаев превышает 8 тысяч, а число активных случаев превышает 70 тысяч», - говорится в сообщении.

Во время первой фазы локдауна будет разрешено работать только самым важным секторам экономики и услуг, перечисленным Советом национальной безопасности.

Появление более заразных штаммов COVID-19 также повлияло на решение Совета национальной безопасности ввести локдаун в стране.

Отмечается, что в связи с резким ростом ежедневного количества случаев заболевания COVID-19 возможности больниц по всей стране «становятся все более ограниченными».

Если первая - двухнедельная - фаза локдауна окажется успешной в плане снижения ежедневных случаев заболевания COVID-19, правительство введет четырехнедельную вторую фазу изоляции, позволив вновь открыть несколько секторов экономики, не связанных с большим скоплением людей.

Вторая фаза локдауна продлится четыре недели.

Однако решение о переходе от одной фазы к другой будет приниматься на основании оценки рисков Министерством здравоохранения, которая будет основываться на ежедневных нагрузках и возможностях больниц, принимающих пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Малайзии зафиксировано 549 514 случаев коронавируса, в частности 2552 летальных.