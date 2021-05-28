также в разделеОбщество
В Египте во время дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Украины 9
В трех городах Украины открываются центры массовой вакцинации от COVID-19 15
Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу о запрете «Партии Шария» 19
Словакия выделила Украине €600 тысяч на COVID-вакцины 9
Кубраков уволил директора порта «Южный» 12
СБУ предотвратила вывоз из Украины скифского золота 12
На Донбассе 16-летняя девушка, пересекая минные поля, сбежала из ОРДО 26
Израиль продлил запрет на поездки в/из Украины 17
Оксана Марченко выпустила финальную серию "Паломницы" и объявила о новом сезоне 15
В Молдове заявили, что Украина не делится информацией по делу о похищении Чауса 11
СМИ: Протеже Сытника на должность главы САП Кроловецкая имеет долю в «янтарном бизнесе» 27
Суд отложил рассмотрение дела против Тупицкого 14
К Протасевичу впервые пустили адвоката 20
Врач рассказала, кому противопоказана вакцинация от COVID-19 34
HRW: Иран запугивал родственников жертв катастрофы самолета МАУ 17
В Украине зафиксировано 3306 новых случаев COVID-19 30
Генпрокурор пояснила, почему санкции СНБО применяются без суда 49
27 мая. Картина дня 52

В отделе пограничной службы, которая дислоцируется в пгт Тарутино Одесской области, 28 мая нашли тело военного-контрактника, погибшего в результате огнестрельного ранения. Представители военной прокуратуры расследуют обстоятельства его смерти.

Об этом сообщил Укринформу руководитель пресс-службы Южного регионального управления ГПСУ Константин Кизим.

«Сегодня, 28 мая, в 7 ч 50 мин. найден мертвым военный-контрактник, погибший на дежурстве в результате смертельного огнестрельного ранения», - отметил Кизим.

По его словам, представители Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона выясняют причины и обстоятельства смерти военнослужащего, смерть которого наступила, по предварительным данным, в результате выстрела из табельного оружия - пистолета.

В ГПСУ не исключают возможного самоубийства военного, в то же время не раскрывают возраста погибшего или наличие предсмертной записки.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги