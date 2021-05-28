В отделе пограничной службы, которая дислоцируется в пгт Тарутино Одесской области, 28 мая нашли тело военного-контрактника, погибшего в результате огнестрельного ранения. Представители военной прокуратуры расследуют обстоятельства его смерти.

Об этом сообщил Укринформу руководитель пресс-службы Южного регионального управления ГПСУ Константин Кизим.

«Сегодня, 28 мая, в 7 ч 50 мин. найден мертвым военный-контрактник, погибший на дежурстве в результате смертельного огнестрельного ранения», - отметил Кизим.

По его словам, представители Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона выясняют причины и обстоятельства смерти военнослужащего, смерть которого наступила, по предварительным данным, в результате выстрела из табельного оружия - пистолета.

В ГПСУ не исключают возможного самоубийства военного, в то же время не раскрывают возраста погибшего или наличие предсмертной записки.