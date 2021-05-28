В Верховной Раде Украины отсутствует окончательный вариант законопроекта о деолигархизации. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

«Этот законопроект готовится в Офисе президента. К процессу также привлечено Министерство юстиции. Конечного варианта законопроекта в стенах парламента нет», - отметил председатель Верховной Рады.

Разумков заявил, что олигархизация украинского государства является проблемой, с которой надо бороться. В то же время он отметил, что законодательные инициативы должны предусматривать создание единых правил для всех.

«Нельзя, чтобы законы касались отдельной категории людей. Законы пишутся для всех граждан. И все должны их соблюдать», - подытожил председатель парламента.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Совету нацбезопасности и ОП в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект об олигархах.