Министерство здравоохранения провело переговоры с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин о сотрудничестве в поставках и производстве вакцин от COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Посольство Соединенных Штатов Америки сообщило о возможности сотрудничества в поставках и собственном производстве вакцин. Имел честь встретиться с временным поверенным в делах США в Украине, госпожй Кристиной Квин, директором Всемирного подразделения по ВИЧ СПИД в Украине, директором украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США, господином Эзрой Барзилай и партнерами международной миссии USAID в Украине, господином Джеймсом Хоупом, господином Беном Зиннером и госпожой Паолой Павленко. Обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, вопросы вакцинации в Украине и стратегические направления работы в сфере здравоохранения», - отметил Ляшко.

Также глава Минздрава добавил, что в ходе разговора обсудили развитие биокластеров, в частности, возможности трансфера технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19, и планы по продолжению медицинского реформирования отрасли.