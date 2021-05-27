Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (Великобритании, США, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии) и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявили о намерении ввести санкции против Беларуси через принудительную посадку самолета и арест журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится в их заявлении на сайте Европейской службы внешних связей, передает УНИАН.

«Мы, министры иностранных дел стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенного Королевства и Высокий представитель Европейского Союза, осуждаем самым решительным образом беспрецедентный шаг белорусских властей в деле ареста независимого журналиста Романа Протасевича и его компаньонки Софии Сапеги после того, как самолет рейса FR4978, которым они путешествовали, принудительно посадили в Минске 23 мая», - отметили министры.

«Этот шаг подверг опасности пассажиров и экипаж рейса. Это также была серьезная атака на правила, регулирующие гражданскую авиацию. Все наши страны и граждане рассчитывают, что каждая страна будет действовать ответственно в выполнении своих обязанностей в соответствии с Чикагской конвенцией для того, чтобы гражданские самолеты могли летать безопасно и надежно. Мы призываем Международную организацию гражданской авиации срочно рассмотреть эту проблему в соответствии с ее правилами и стандартами «, - говорится в заявлении.

Кроме того, министры подчеркивают, что это мероприятие является серьезной атакой на свободу СМИ.

«Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Романа Протасевича, а также других журналистов и политических пленников, удерживаемых в Беларуси. Мы увеличим наши усилия, в том числе с помощью дополнительных санкций, в зависимости от ситуации, с целью повышения ответственности за действия белорусских властей», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.