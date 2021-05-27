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Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали в Киеве гражданина Республики Молдова, который незаконно пересек государственную границу Украины и скрывался от уголовного преследования правоохранителей соседнего государства, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что иностранец, которому СБУ был запрещен въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова.

Иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Прекращения противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры.
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