Освобожденный от должности указом Президента глава КСУ Александр Тупицкий утверждает, что НАБУ обязали открыть уголовное производство в отношении его заместителя Сергея Головатого. Об этом Тупицкий сообщил Укринформу.

По его словам, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении зампредседателя Конституционного суда Сергея Головатого, издавшего распоряжение о запрете выплаты заработных плат судьям Александру Тупицкому и Александру Касминину, которых Президент уволил указом от 27 марта.

Тупицкий говорит, что соответствующее решение суд принял 26 мая по заявлению его адвоката Ростислава Кравца.

«Суд нашел основания и обязал НАБУ зарегистрировать производство о совершении преступления лицом, о котором я сказал (Сергей Головатый - ред.). Детективы должны начать расследование», - сказал он.

Тупицкий также выразил мнение, что заместитель председателя КС Головатый, принимая решение о приостановлении выплаты зарплат и запрете использования имущества, действовал под давлением.

«Я считаю, что Сергей Петрович Головатый действовал под давлением работников ГБР, потому что он член Венецианской комиссии и ученый, разбирается, что такое верховенство права. Он сам не мог совершить это преступление. Когда будут его допрашивать, я надеюсь, он расскажет, какие были обстоятельства, побудившие издать его такого рода распоряжения», - сказал Тупицкий.

По его словам, они с Касмининым планируют также написать заявления в полицию по факту задержки выплаты им заработной платы.

Распоряжением заместителя председателя КСУ Сергея Головатого от 30 апреля Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат до решения дел по их искам в Верховном суде.

Также распоряжением Головатого было остановлено использование Тупицким и Касмининым государственного имущества и служебных автомобилей.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».