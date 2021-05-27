Недавно в Украине разблокировали большую приватизацию - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы 7 объектов.

Об этом он рассказал во время форума UkraineInvest Talks: Dnipro, сообщает «Экономическая правда».

«Малая приватизация полностью происходит и продолжается в этом году. Большая приватизация - это семь объектов. Это облэнерго, завод «Большевик», НПЗ, ОГХК (объединенная горная компания). Они подлежат приватизации в этом году, документы подготовлены, все будет происходить через электронные аукционы в интернете», - рассказал Шмыгаль во время выступления.

Он также привел в пример приватизацию гостиницы Днепр в 2020 году, что создало «привлекательность и понимание для инвесторов, что такое Украина, что такое недвижимость в Украине, что такое развитие бизнеса у нас».

Напомним, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в раздел V «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» по возобновлению проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации».