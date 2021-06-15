Президент Владимир Зеленский заявил, что государство должно избавиться максимально от всего, а в стратегических предприятиях должно быть государственно-частное партнерство.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, сообщает Украина 24.

«Сегодня, во-первых, мы все должны осознать, что вопрос блокирования приватизации или разблокировки находится в руках Рады, только на законодательном уровне. В принципе наша общая воля, и политически моя воля о том, что государство должно избавиться максимально от всего. Я согласен с позицией европейцев и США, что государство не является крутым управленцем и менеджером», - сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что от стратегических предприятий государство не избавиться.

«А государственно-частное партнерство в крупных предприятиях, которые уже прибыльные, должно быть. Потому что тогда может прийти та или иная компания и просто вложить в модернизацию этого предприятия. То есть даже не надо бояться, если сегодня такое предприятие приносит прибыль государству. Однако у государства нет миллиардов, чтобы вкладывать их в модернизацию крупных предприятий. Есть на что тратить, скажем так», - сказал он

Зеленский рассказал, что получит государство в результате разблокирования большой приватизации.

«Деньги важны, они очень нужны, для социалки прежде всего. Но. Мне кажется, прежде всего, важно не сколько на входе получает государство, сколько потом от налогов ежемесячно, ежегодно. Потому что это бизнес. Бизнес - это не, простите, «купи-продай», это не посредничество. Бизнес - это постоянное вложение денег в технологии, в идее, креатив. А потом постоянно получать какие-то небольшие... не надо 100%. Простите, «хватать» - это не про бизнес, это про взятки и посредничество. А бизнес - это 10%, 15%, 20% прибыли постоянно. Нам нужны именно такие структурные решения и в отношении предприятий. Поэтому важно, за какую сумму вы продаете предприятия, а сколько будут вкладывать денег», - заявил Зеленский.

Он назвал объекты, которые, по его мнению, готовы к приватизации.

«Гостиницу «Днепр» передали, она вышла на приватизацию. Сейчас я хочу, чтобы была приватизация гостиницы «Президент-отель», кажется, называется также в центре Киева. И есть еще гостиница «Украина». Там много судебных дел, мы скоро очистим это и также передадим. Это непрофильные активы, пожалуйста. Мы говорили и с катарцами и т.д. - будут люди, которые зайдут, будут вкладывать деньги. Сейчас все зависит от украинского суда и Фонда госимущества. Многое передано в Фонд госимущества», - пояснил президент.