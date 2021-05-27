Массовое скопление людей, приехавших со всех концов мира, на Олимпийских играх в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже грозит рождением нового «олимпийского» типа COVID-19.

Об этом на пресс-конференции заявил глава союза врачей Японии Наото Уэяма, передает Укринформ.

«Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, сконцентрируются, соберутся здесь - в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады», - заявил японский чиновник.

Уэяма напомнил, что на Олимпийские игры в Токио, по планам, прибудут представители примерно 200 стран и прочих субъектов международного права.

В Японии по-прежнему высоки опасения по поводу безопасности Олимпийских игр 2020 года, перенесенных на год из-за пандемии коронавируса, а опросы общественного мнения показывают, что большинство японцев выступают против проведения Игр этим летом на фоне борьбы с четвертой волной коронавируса и медленных темпов вакцинации: от COVID-19 в Японии пока привили чуть больше 5% населения.

Но, как сообщалось, Япония недавно запустила программу ускоренной массовой вакцинации от коронавируса населения крупнейших мегаполисов страны - Токио и Осаки.

По данным Worldometer, в Японии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 725,5 тыс. случаев COVID-19, из них – почти 12,5 тыс. больных скончалось, 650, 1 тыс. пациентов выздоровели.