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В ночь с 27 на 28 мая 2021 Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения.

Учения пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП «Киевский метрополитен» с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС и органов государственной власти, сообщила пресс-служба метрополитена.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Просим граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону «горячей линии» ГУ СБУ в Киеве и Киевской области (044) 253- 06-71, или звонить на линию 102.
ForUm

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