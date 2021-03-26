Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составил административный протокол в отношении отстраненного судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Как сообщила пресс-служба агентства, протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), что касается несообщения о наличии реального конфликта интересов.

«Александр Тупицкий не сообщил КСУ о конфликте интересов, который возник у него на основании направления в суд обращения ГБР о совершении им же дисциплинарного проступка. Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должно было рассматриваться это обращение ГБР. Благодаря обращению ГБР нам удалось обнаружить это нарушение», - отметил глава НАПК Александр Новиков.

9 марта 2021 в КСУ поступило обращение от заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований. В письме работник ГБР сообщал о совершении Тупицким существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи.

Заместитель председателя КСУ Сергей Головатый, который в соответствии с ч. 7 ст. 33 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» является лицом, легитимно исполняющим обязанности председателя КСУ, своим распоряжением созвал специальное пленарное заседание КСУ.

На заседании планировалось рассмотреть направление обращения ГБР на рассмотрение Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ. Со своей стороны Тупицкий, несмотря на отстранение от должности председателя КСУ, незаконно издал распоряжение, которым отменил ранее выданное распоряжение Головатого, а также созвал специальное пленарное заседание КСУ на другую дату.

Имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщила о нем КСУ.

Сегодня, 26 марта, в 10:00 должно было состояться заседание Голосеевского районного суда в Киеве по Тупицкому. Судья должен был рассмотреть два протокола, составленные НАПК в феврале этого года. Протоколы касались действий Тупицкого в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КСУ по электронному декларированию и недекларированию участка в АР Крым.

Однако Тупицкий не явился на заседание. Следовательно, суд не смог рассмотреть дело, ведь КУоАП предусматривает, что дело может быть рассмотрено только при участии обвиняемого.