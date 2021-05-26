Интерпол снял с международного розыска экс-судью Николая Чауса, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в получении 150 тысяч долларов взятки.

Об этом свидетельствуют документы, которые имеются в распоряжении «Слидство.Инфо».

Как отмечает издание, в апреле этого года Комиссия по контролю файлов Интерпола решила удалить так называемую «красную карточку» в отношении Николая Чауса, то есть фактически снять его с международного розыска.

«Причиной якобы стала проверка комиссии по жалобе Чауса, которая установила, что размещение данных об украинском экс-судье в информационной системе Интерпола не соответствовало их правилам. В письме Интерпола от 7 мая подтвердили удаление информации относительно Николая Чауса», - пишет Слидство.Инфо.

Отмечается, что рассматривая жалобу Чауса комиссия Интерпола отметила, что основанием для объявления экс-судьи в международный розыск было ненадлежащее судебное решение.

«Ранее НАБУ предоставило Интерполу не определение об аресте Чауса, которое является бессрочным, а определение о его принудительном приводе, срок действия которого ограничен и составляет шесть месяцев. В комиссии подчеркнули, что такого судебного решения недостаточно для международного розыска и решили удалить «красную карточку» в отношении Чауса», - сообщает издание.

В то же время в НАБУ уверяют, что решение Интерпола не повлияет на официальное следствие.



«В настоящее время процедура экстрадиции в Республике Молдова продолжается и никоим образом не зависит от факта пребывания подозреваемого в международном розыске», - сообщили в НАБУ.

Напомним, в Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.