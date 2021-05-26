Правительство Литвы в среду запретило заходить в воздушное пространство республики белорусским авиаперевозчикам.

Запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании «Белавиа», которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву, передает Интерфакс-Украина.

«Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза», - сказал на заседании министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Как сообщалось, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям Евросоюза, а также авиалиниям, не относящимся к странам ЕС, строить маршруты в обход воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на EASA.

В EASA отметили, что речь идет о рейсах компаний не из стран ЕС, имеющих точкой вылета или отлета территорию Евросоюза. В агентстве указали, что причиной таких рекомендаций стали соображения безопасности, поскольку ситуация вокруг самолета Ryanair ставит под вопрос способность властей Беларуси обеспечить надежность воздушного сообщения в своем воздушном пространстве.

Около 10 европейских авиакомпаний сообщили об отказе от полета через территорию республики.

Александр Лукашенко заявил, что страна не боится анонсированной Евросоюзом авиационной блокады и подчеркнул готовность к жесткому ответу, в случае введения новых экономических санкций со стороны Запада.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

На борту лайнера находились редактор внесенного в список экстремистских Телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их задержали белорусские власти.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

24 мая власти Литвы запретили самолетам, которые направляются в республику и из нее, пролетать над Беларусью. Запрет вступил в силу 25 мая в 00:00 по времени UTC

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.