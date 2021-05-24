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Украина полностью прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Интерфакс-Украина.

«Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, Президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос», - сказал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО подчеркнул, что «задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске - это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами».

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирает во вторник, 25 мая, внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса о полном прекращении авиасообщении с Республикой Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
ForUm

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