Кабинет Министров поддержал законопроект, разработанный Министерством социальной политики, который предусматривает увеличение объема государственной поддержки при рождении ребенка или при усыновлении, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в случае принятия документа Верховной Радой, с 1 января 2022 такой размер помощи будет увеличен с 41 тыс. гривен до 50 тыс. гривен.

«Это не окончательное увеличение: с 2023 и в дальнейшем предлагается увеличение размера такой помощи на прогнозный показатель инфляции. Конечно, прямые выплаты - это лишь часть стратегии поддержки молодых семей. Параллельно с этим мы будем улучшать качество медицины для детей, строить новые детские сады и школы, дадим возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки», - подчеркнул глава правительства.

Как отметил Шмыгаль, неотъемлемым элементом усиления защиты прав детей также и ответственность за нарушение их прав.

«В кодекс административных правонарушений мы предлагаем внести новые положения, которые четко закрепят ответственность за нарушение прав детей, или за халатное отношение к этому вопросу со стороны ответственных должностных лиц», - отметил глава правительства.

Другим одобренным законопроектом, по словам премьер-министра, предлагается усовершенствовать систему усыновления детей для обеспечения интересов ребенка и усиления прозрачности в процессе усыновления.

«Например, совершенствуется система надзора и контроля за условиями проживания и воспитания усыновленных детей в случае изменения места жительства. Документом также предусматривается обеспечение права лиц с инвалидностью быть усыновителями, если по результатам экспертизы их болезнь не будет препятствовать им выполнять родительские обязанности», - отметил Шмыгаль.

Кроме того, правительство утвердило законопроект, который разграничивает функции по вопросам социальной защиты детей между Национальной социальной сервисной службой, исполнительными органами местных советов, а также областными государственными администрациями.

«За каждым органом власти будут четко закреплены его полномочия и ответственность», - подчеркнул премьер-министр.

Также Кабинет министров принял решение, касающееся улучшения жилищных условий для детей-сирот и утвердил Концепцию государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.

«Будет утвержден принцип «деньги ходят за ребенком», когда финансирование получат наиболее успешные и посещаемые заведения. При этом мы будем стимулировать развитие всех заведений», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжает работать над тем, чтобы дети в Украине были обеспечены лучшими условиями для развития и реализации.