также в разделеОбщество
В «Укркосмосе» разворовали канадский кредит, сорвав запуск спутника 13
В ГПСУ объяснили, почему не пропустили российских журналисток 14
СБУ разоблачила сеть нанятых РФ провокаторов, сеявших панику в соцсетях 12
СБУ допросила священников УПЦ МП по делу о госизмене 23
Украинские морпехи испытывают новые десантно-штурмовые катера «Кентавр» 16
Перестрелка в Мукачево: Представителю «Правого сектора» грозит пожизненное 17
Марчук: РФ не воспринимает предложения по обмену пленных украинцев 17
Украинские ВМС получили 4 новых катера 46
Мэр Днипра заявил о выходе из «УКРОПа» 33
Савченко объявила сухую голодовку 49
В Украине число районов планируют сократить до 100 72
Турчинов: Испытания ракет доказали, что Украина способна защитить морские рубежи 32
Скончался известный украинский актер театра и кино Рушковский 38
В Украине успешно испытали противокорабельную крылатую ракету 48
УПЦ МП отказалась участвовать в объединительном соборе 84
Порошенко: Мы не дадим Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт 52
В РФ заявили об угрозе провокаций с химоружием на Донбассе 333
СБУ нашла в помещениях УПЦ МП материалы, разжигающие религиозную рознь 80

С первого января 2019 года вводится новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за детьми больных тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики

По его словам, соответствующий закон был принят по инициативе ряда народных депутатов и этот законопроект сегодня полностью реализуем.

«Правительством на прошлом заседании утвержден порядок предоставления такой помощи, это еще один важный шаг для поддержки государством семей, которые в этом больше всего нуждаются», – заявил Рева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги