С первого января 2019 года вводится новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за детьми больных тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики

По его словам, соответствующий закон был принят по инициативе ряда народных депутатов и этот законопроект сегодня полностью реализуем.

«Правительством на прошлом заседании утвержден порядок предоставления такой помощи, это еще один важный шаг для поддержки государством семей, которые в этом больше всего нуждаются», – заявил Рева.