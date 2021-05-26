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В связи с закрытием 26 мая авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

По имеющейся информации, сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.

«Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья. Для получения помощи нужно обратиться на «горячую линию» посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184», – сказано в сообщении.

Напомним, с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с полуночи 26 мая 2021 года.
ForUm

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