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Демократические силы Беларуси распространили заявление о начале подготовки новой активной фазы протестов в связи с «необдуманными действиями нелегитимного режима», сообщает «Европейская правда».

«Мы, офис Светланы Тихоновской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, штаб Цепкало, ByPol ​​и другие демократические силы, объединенные в оценке, что Беларусь стала «черным пятном» на карте мира в результате необдуманных действий незаконного режима», - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что «режим как никогда находится на грани полной изоляции».

«Европейский Союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже работают и делают все возможное, чтобы помочь нам, белорусам. И мы, белорусы, должны сделать все возможное для освобождения политических заключенных, прекращения насилия и проведения честных выборов. Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Больше ничего ждать - террор нужно прекратить раз и навсегда. Мы начинаем подготовку к новой активной фазы протеста», - отметили оппозиционеры.

Накануне в Вильнюсе состоялась встреча демократических сил Беларуси, на которой обсудили усиление международного давления и конкретных мер в ответ на действия Лукашенко; контакт с должностными лицами в Беларуси и расширение этого контакта; усиление структуры партизанского движения внутри Беларуси; проект амнистии и реабилитации протестующих.

Напомним, 24 мая Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство о СМИ и массовых собраниях, которые создают дополнительные основания для закрытия нелояльных СМИ и фактически запрещают протесты.
ForUm

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